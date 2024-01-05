أسعار النفط تقفز 2% مع تزايد توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، أكثر من دولار خلال تعاملات يوم الجمعة، مع استعداد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية المشتعلة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحماس.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 1.17 دولار، بما يعادل 1.51%، إلى 78.76 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار، بما يعادل 2.12%، إلى 73.72 دولار.

وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى PVM، في مذكرة، إن انتعاش الأسعار بمثابة "تذكير بالمخاطر المتجذرة في التوترات المتزايدة باستمرار في الشرق الأوسط".