ميرسك العالمية تحوّل عبور سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، الجمعة، تحويل عبور سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح بسبب تزايد المخاطر الأمنية.

وأفادت الشركة في بيان بأن "الوضع في البحر الأحمر يتطور باستمرار ويظل متقلباً للغاية، وجميع المعلومات الاستخبارية المتاحة تؤكد أن المخاطر الأمنية لا تزال عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".

وأضافت الشركة "لذلك قررنا أن جميع سفن ميرسك المقرر أن تعبر البحر الأحمر/ خليج عدن سيتم تحويلها جنوبا حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل المنظور".

وخاطبت الشركة عملاءها" نحن نتفهم التأثير المحتمل لذلك على العمليات اللوجستية الخاصة بكم، ولكن يرجى التأكد من أن جميع القرارات قد تم النظر فيها بعناية وإعطاء الأولوية في نهاية المطاف لسلامة سفننا والبحارة والبضائع الخاصة بكم".

وكانت الشركة قد علقت نشاطها بشكل مؤقت في البحر الأحمر أكثر من مرة، نتيجة هجمات شنها الحوثيون على سفن تابعة لها، قبل أن تقرر اليوم تحويل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.