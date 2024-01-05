170 حديقة عامة بتبوك جاهزة لاستقبال المتنزهين في الإجازة الدراسية

أكملت أمانة منطقة تبوك جاهزية الحدائق والمتنزهات بمدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة لتكون في أبهى حُلَّة استعدادًا لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة الدراسية.

وأكد الأمانة حرصها على توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق من جميع النواحي، حيث عملت على تجهيز ما يزيد عن 170 حديقة عامة، و31 مضماراً للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة، من خلال العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعةٍ تجمع ما بين الترفيه والرياضة.

وتضم المرافق مسارات رياضية، ومسطحات خضراء، وألعابًا للأطفال، وأماكن شاسعة للجلوس، مخدومة بأماكن لإقامة الأنشطة والفعاليات التي تناسب احتياجات أفراد المجتمع، إضافة إلى زراعة ما يقارب الـ27 ألف شجرة منذ مطلع عام 2023م، وتوزيع عشرات الشتلات في متنزهات المنطقة، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، بهدف تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية الخضراء، إلى جانب سعيها من خلال مشاريعها المنفذة والحالية والمستقبلية للوصول إلى المعدل العالمي بحيث لا تبعد أقرب حديقة لأي منزل أكثر من 890 مترًا مربعًا.

وأكدت الأمانة أهمية المحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء لدورها الكبير في توفير بيئة خضراء وصحية للفرد، مبينةً أن أعمالها تتجسد في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة، وتعكس مدى التزامها بالمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.