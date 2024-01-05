“الأخضر” يستأنف تدريباته استعدادًا لودية فلسطين في معسكر قطر

استأنف منتخب السعودية صباح اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر استعدادًا لكأس آسيا.

وتنطلق منافسات كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وأكتفى "روبرتو مانشيني" المدير الفني صباح اليوم الجمعة بحصة استرجاعية على ملعب منتجع سيلين بدأت بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد آخر، لم يشارك اللاعب أيمن يحيى في الحصة التدريبية الجماعية لحاجته لبرنامج علاجي بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن بعد مشاركته يوم أمس في المباراة الودية.

ينما اكتفى الثنائي "علي البليهي ،عيد المولد" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي .

من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ السبت بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على ملعب منتجع سيلين.

وكان منتخب السعودية نجح في الفوز على لبنان بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس.

ويستعد الأخضر لمواجهة فلسطين وديًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير، فيما سيواجه هونغ كونغ يوم الأربعاء المقبل 10 يناير.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية سيفتتح مشواره بكأس آسيا 2023، يوم 16 يناير بمواجهة عُمان.