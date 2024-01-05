طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية في شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت يوم الجمعة قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية في العراق.

ولم يوضح البيان إذا ما كان الهجوم قد أسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار بالبنية التحتية.

وقالت جماعة تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت قاعدة الحرير العسكرية بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هجوم الجمعة يأتي بعد يوم من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة انتقامية في بغداد أسفرت عن مقتل قائد فصيل مسلح تتهمه واشنطن بالضلوع في هجمات على عسكريين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر، تعرض الجيش الأمريكي لمئة هجوم على الأقل في العراق وسوريا كانت معظمها بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية.