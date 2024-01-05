شتاء الطائف.. حكايات الأهالي عن الأماكن المميزة والأكلات الشتوية

تعد محافظة الطائف من أجمل الأماكن في المملكة خلال فصل الشتاء، حيث تتميز بتضاريسها المتنوعة والتي تشمل الجبال والوديان والمواقع التاريخية.

وروى عدد من الأهالي لـ"الوئام" حكاياتهم مع الطائف في فصل الشتاء، مؤكدين أنها من أفضل المواقع للسياحة في المملكة رغم برودة الأجواء.

أكدت مُذهلة، أن التخييم في فصل الشتاء ثقافة جديدة بمحافظة الطائف، إذ أبدع ملاك المنتجعات البرية والشاليهات بإحيائها، وأهم ما يمز البر هي الأجواء الشتوية الباردة.

وقالت مذهلة إن ملاك هذه المنتجعات يوفرون الأدوات اللازمة للشواء ليكتمل جمال المخيم، مشيرة إلى أن الطائف منطقة جبلية لذلك تفتقر لأماكن التخييم، ويتوجه الأهالي إلى المنتجعات لعيش هذه التجربة الجميلة والاجتماع من الأهل والأصدقاء وقضاء وقت ممتع في التسلية داخل المخيم.

فيما قال نايف الثمالي، إن الكثير من أهالي محافظة الطائف يحرصون على قضاء إجازة الشتاء بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة كونها قريبة منهم والأجواء بها تكون دافئة بهذه الفترة من السنة دون غيرها.

وأضاف الثمالي أن في هذه الفترة من كل عام تنشط السياحة الدينية بمدينة مكة المكرمة والسياحة الترفيهية بمحافظة جدة وتكاد لا تجد مكان شاغر بالدور السياحية بهاتين المنطقتين.

وأوضح محمد السليماني، أن الكثير من الشباب يفضلون الاجتماع بالكافيهات في الفترة المسائية للتسامر خاصة أن الكثير منها يوفر جلسات خارجية ومدفأه خاصة بكل جلسة، مشددا على أن الجيل الحالي لا يفضل الخروج للمنتزهات البرية والجلوس بها.

ويهتم الأهالي بالأكلات الشعبية ذات السعرات الحرارية العالية التي تساعد الجسم على التدفئة، وقالت منى العتيبي، في تصريحات لـ"الوئام" أن العصيدة تتربع على هرم المأكولات.

وأوضحت أنها تطبخ بالدقيق الأبيض أو البر أو الدخن ويضاف لها السمن والعسل عند فئة من الأهالي، بينما يفضلها الكثير بمرقة اللحم، ويحل المرقوق بعدها ويعتبر مصدر للطاقة في فصل الشتاء، ويتكون المرقوق من الدقيق الأسمر والخضار واللحم.

وقال محمد عمر في حديث لـ"الوئام" إن محافظة الطائف تشتهر وتمتلك الكثير من الأطباق الشعبية طيبة المذاق والتي تجاوزت محيطها إلى مناطق أخرى بالمملكة وخارجها، نظراً لتميزها وتنوع فوائدها الغذائية مما جعلها حاضرة في كثير من المحافل والمناسبات الاجتماعية ، ومن أشهر تلك الأكلات، السليق الطائفي بالسمن البري، الذي يتكون من لحم الحري والأرز والمرق والسمن البري".

واستطرد محمد عمر أن السليق الطائفي في الأصل يخلو من إضافات الحليب والقشطة والبهارات، ويتكون فقط من (اللحم والأرز ذو الحبة القصيرة والمرق) عادً ذلك بالأكلة الصحية الأكثر رواجاً في مجتمع الطائف، والأعلى طلباً عن غيره من أصناف الطبخ الأخرى، في المواسم وخصوصاً في فصل الشتاء لتدفئة الجسم.

وذكرت عايشة العمري إحدى السيدات اللاتي يعملن في مجال إعداد الوجبات الشتوية بالمنزل وبيعها عبر منصات التواصل "أسرة منتجة" بأن القرصان التي تغطى بالسمن والعسل والتمر تلقى رواجا إضافة إلى العصيدة والمرقوق والخبز الملة.