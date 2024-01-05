ناقد رياضي: مانشيني يواجه مشكلة خلال قيادته للمنتخب السعودي

أكد الناقد الرياضي ماجد الخليفي، أن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، يواجه مشكلة خلال قيادته للأخضر.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023، والتي ستتطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

وقال في تصريحات لقناة "الكأس القطرية" بأن مانشيني يعيش مرحلة بناء الفريق، ولاحظنا أنه في المباريات الأخيرة للأخضر معه كان هناك إحلال وتجديد كثير، وأيضًا لاحظنا سخط في الشارع السعودي، من تشكيلة المنتخب واستعانته بالشباب".

وتابع: "مانشيتي عمل إحلال وتجديد كُلي للمنتخب السعودي، وأعتقد أن المشكلة معه بأنه وجد أن معظم اللاعبين محترفين في الدوري السعودي، وهناك صعوبة أن يجد لاعب محلي يلعب أساسيًا".

وأختتم: "ومانشيتي في آخر مباراتين للسعودية لعب على اسمه وخبرته الكبيرة في عالم التدريب".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.