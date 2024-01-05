محمد العيسي يكشف أهم أعماله المقبلة.. ويشيد بمهرجان الرياض للمسرح

كشف الفنان محمد العيسي عن وضعه الصحي وأهم أعماله المقبلة خلال مقابلة مع برنامج "النشرة الفنية" في قناة "الإخبارية"، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الرياض للمسرح.

وأشاد العيسي بالمنظمين والقائمين على مهرجان الرياض للمسرح، مؤكداً أن ما شاهده "شيء مشرف".

وأشار إلى أنه خطوة تواكب رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على كل الأصعدة الثقافية والفنية والأدبية والرياضية.

وعن أعماله الفنية قال العيسي: "أنا موجود وعرض لي فيلم في بداية السنة، وإن شاء الله قريباً هناك شيء للتلفزيون".

وأكد أن حالته الصحية جيدة.