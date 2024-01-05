أحداث شغب في مباراة الطائي والجبلين بالدوري الممتاز للناشئين

اندلعت أحداث شغب في مباراة الطائي والجبلين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في الدوري الممتاز للناشئين.

مباراة الطائي والجبلين أقيمت على ملعب نادي الطائي القديم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

ونجح الجبلين في الفوز على الطائي بنتيجة 5/1، حيث سجل الأهداف كلا من عبد السلام الشمري، يوسف الغليقة، مهند الشمري، عبد العزيز الشمري والذي أحرز هدفين في اللقاء، فيما أضاف سالم السعيد هدف الطائي الوحيد في المباراة.

ونشبت الأزمة بسبب اشتباك أحد لاعبي الجبلين مع أحد إداريي فريق نادي الطائي، كما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع محاولات لتهدئة الاحداث عقب المباراة من الإداريين واللاعبين.