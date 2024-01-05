بعد تلقيه عروضًا.. فيرمينو يفكر في الرحيل عن الأهلي

يفكر البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي، في الرحيل عن دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان اللاعب البرازيلي انضم للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

ووفقًا لإذاعة " Talk Sport" البريطانية فأن روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي يتطلع إلى ترك فريقه بعد ستة أشهر فقط في النادي.

وذكرت الإذاعة أن نادي فولهام الإنجليزي من ضمن الأندية التي عرضت على فيرمنيو الأنضمام لصفوفهم، خلال الفترة الحالية

كما أوضحت الإذاعة إلى أن نادي شيفيلد يونايتد أيضًا أبدى اهتمامًا باللاعب البرازيلي قبل إقالة بول هيكينجبوتوم من منصبه كمدير فني للفريق.

ونجح فيرمينو في بداية ظهوره مع الأهلي في تسجيل هاتريك له، لكنه لم يسجل في أي من الـ 18 مباراة التالية.