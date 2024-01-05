ناقد رياضي: منتخبي كوريا واليابان أفضل فنيًا من الأخضر.. ومانشيني مسئول عن اختياراته

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن منتخبي كوريا واليابان أفضل فنيًا من منتخب السعودية، مشيرًا إلى أن يجب دعم الأخضر في بطولة كأس آسيا وترك الانتقادات، بجانب أن اختيارات روبرتو مانشيني هو المسئول عنها.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023، والتي ستتطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

وقال سعود الصرامي في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "كثر الكلام على مدرب منتخب السعودية، من ناحية اختياراته الفنية، وأيضًا من ناحية عدم سماحه بنقل المباريات الودية للأخضر قبل المشاركة في أمم آسيا 2023".

وتابع: "هناك من يتحدث بأن المدرب الإيطالي بالغ في عملية الإحلال، مثلما حدث اليوم واستدعى لاعبين أعمارهم بين 16، 17 سنة، والسعوديين يريدوا التتويج بالبطولة الأسيوية، بعد غيابهم بسنوات طويلة".

وأردف: "النقد متاح للجميع، والآن المدرب هو من سيتحمل المسئولية، وهو الذي استدعى لاعبين صغار في السن، ولكن من وجهه نظري بأنهم لن يشاركوا كلاعبين أساسيين في البطولة، ومن الممكن أن يجعلهم يتعاشوا مع اللاعبين الكبار من أجل مرحلة آخرى وهي أنه يعمل على المدى الطويل منهم كأس آسيا 2027، وكأس العالم، وعقده المدرب طويل".

وأردف: "أرى أنه يجب دعم المنتخب في الفترة الحالية، وأن نترك النقد السلبي، والانتقاد متاح للجميع ولكن ليس في هذا التوقيت، لأن البطولة متبقي عليها أسبوع، والمدرب اختار اللاعبين عن قناعه".

وأكمل: "بالنسبة لي أرى أن منتخبات مثل اليابان وكوريا أفضل فنيًا من المنتخب السعودي، ولو الأخضر أصبح من الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا، سأكون راضي، لأن في النهاية هذه قدرات لاعبين، و من يحسم الأمر داخل الملعب هي جودة اللاعبين".

وأختتم: "يجب أن نثق في اللاعبين المختارين، ونثي عليهم وندعهم دعم مباشر، وأثق أن الجمهور السعودي سيكون له دورًا مؤثرًا في هذه البطولة، خاصة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الرياضة وضعا برنامج متميز للجماهير من حيث توفير الحافلات المتميزة، والسكن الجيد، وأيضًا الذهاب من وإلى الملعب، وإن شاء الله يحقق المنتخب السعودي طموحات الجماهير".