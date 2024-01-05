200 ألف زائر.. رقم قياسي تاريخي يغلق بوليفارد رياض سيتي

حققت منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، رقماً قياسياً تاريخياً لعدد الزوار، إذ تخطى عددهم 200 ألف، ما أدى لإغلاقها وعدم استقبال مزيد من الزوار الزوار، الجمعة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حسابه في إكس: "أعتذر لجمهورنا الغالي سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار حرصاً على خدمتكم وراحتكم".

وأضاف في التغريدة ذاتها عن وصول عدد الزوار إلى عدد تاريخي: "حققنا رقم قياسي تاريخي اليوم ولأول مره تعدى 200 ألف زائر".

منطقة بوليفارد رياض سيتي، أكبر مناطق فعاليات موسم الرياض، وتضم مجمعا مفتوحا بمساحة 900 ألف متر مربع.

وتضاعفت مساحة المنطقة في عام 2021 ثلاثة أضعاف لاستيعاب 9 مناطق ثانوية، وتضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كيلومترات، و9 أستوديوهات عالمية، و 4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.