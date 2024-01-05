ناقد رياضي: المنتخب السعودي كعبه عالي على منافسيه.. ومتشوق لرؤيته في كأس آسيا

تحدث الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، عن منافسي منتخب السعودية في كأس آسيا 2023، مشيرًا إلى أنه يتشوق لرؤية الأخضر في البطولة.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023، والتي ستتطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد منتخب السعودية يتواجد في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند، وسيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة العُماني.

وقال إبراهيم العنقري في تصريحات في برنامج أكشن مع وليد: "لو منتخب السعودية حاليًا بنفس جاهزية بكأس العالم الماضية، سيتأهل بـ 9 نقاط من مجموعته".

وتابع: "صحيح أن منتخب عمان قوي وند كمنافس، ولكن المنتخب السعودي أعلى كعب من المنتخبات الثلاثة المتواجدين في مجموعته، وأنا حاليا متشوق لرؤية الأخضر في كأس آسيا".

وأكمل: "متشوق لرؤية شكل المنتخب مع مانشيني المدير الفني، أكثر من اهتمامي بالمنتخبات التي سنواجهها، تمنيت مشاهدة مباراة الأخضر الودية أمام لبنان، ولكني اعذر المدرب".

وأضاف: "لو هناك نقاط إيجابية أو سلبية يجب إخفاءها، لأن المنتخب غامض ويعتبر جديد، فهناك تغيرات مدرب وطريقة اللعب، ولو وصل الأخضر إلى 80% من قوته سيكون قادر على التأهل كأول المجموعة".

وأختتم: "وبالنسبة لفوز منتخب عمان في أخر خمس مباريات له، أعتقد أن كلها منتخبات ضعيفة، وأنا بحاجة لرؤية المنتخب السعودي لنكون واقعين في المقارنة، ومباراة السعودية وعمان ستعطينا ضوء واضح ومعيار أين سيصل المنتخب".