محمد شريف: سعيد بتواجدي في نادي الخليج.. والمنافسة في الدوري السعودي قوية

أكد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، بأنه لم يشعر بالغربة خلال تواجده في النادي، مشيرًا إلى أن دوري روشن قوي للغاية.

ويتواجد الخليج في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 22 نقطة، حصيلة 19 لقاء، حيث فاز في 6 مواجهات، وتعادل 4 مرات، بينما أخفق في 9 مباريات.

وقال محمد شريف في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "سعيد بتواجدي في الدوري السعودي، ونادي الخليج من الأندية المحترمة والجيدة".

وتابع: "الجميع في نادي الخليج يحبونني ولم أرى منهم شيء سيء، منذ أول يوم لي شعرت أنني متواجد في هذا النادي منذ فترة".

وتطرق للحديث عن المنافسة في بطولة دوري روشن قائلا: "الدوري السعودي قوي جدًا والمنافسة به شرسة".

وعن كواليس انتقاله من النادي الأهلي المصري إلى نادي الخليج قال: "كنت في فترة راحة، ووكيلي تحدث معي وأبلغني أن نادي الخليج يريد ضمي لصفوفه، وبعدها تحدثت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأخبرته برغبتي في الرحيل".

وأختتم: "المفاوضات بي النادي الأهلي والخليج أخذت 10 أيام، والخليج كان يريد ضمي من الموسم الماضي والمفاوضات توقفت بسبب تعرضي للإصابة في العضلة الضامة".