الهلال يرفض الصفقات الآسيوية في يناير

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف الهلال من التعاقد مع صفقة آسيوية في يناير.

وكشفت التقارير أن إدارة الهلال لم تجد ما تبحث عنه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في السوق الآسيوية.

وأضافت أن هذه الخطوة تعد بمثابة قرار مفاجئ لمشجعي الهلال، حيث كانت هناك توقعات بأن يجري التعاقد مع لاعب آسيوي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومع ذلك، فقد اتُخذ قرار استبعاد هذا الاحتمال.

وفي سياق متصل، أكدت أن إدارة الهلال قررت تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالتعاقد مع صفقة جديدة من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.