النصر يتحرك للتعاقد مع جوهرة روما

دخلت إدارة النصر في المفاوضات مع تياجو بينتو المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة روما قد أعلنت فسخ التعاقد مع تياجو، بالتراضي.

وبحسب تقرير منشور في موقع essentially sports، فإن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تقدم النصر بعرض رسمي لجذب تياجو بينتو.

وتسعى إدارة النصر إلى تطوير قدرات قطاع كرة القدم وخاصة الفريق الأول، للصعود إلى منصات التتويج السعودية والآسيوية.

وحرص نادي النصر على الاحتفال بذكرى مررو عام على وصول كريستانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان نادي النصر قد نجح في ضم البرتغالي كريستانو رونالدو لصفوفه، في ديسمبر لعام 2022، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" فيديو لـ رونالدو مصحوب بالتعليق التالي: "لم يأتِ لـ يلعب فقط!، بل جاء لكتابة التاريخ، اليوم نكمل عام، على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية".