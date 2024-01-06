نجم النصر يغيب عن كأس آسيا

كشفت بعض التقارير عن اقتراب غياب أحد لاعبي النصر عن كأس آسيا.

وتعرض أيمن يحيى جناح النصر، لإصابة في مباراة لبنان الودية التي أقيمت في معسكر الدوحة أول أمس الخميس، علما بأنها انتهت لمصلحة الأخضر (1-0).

وتعرض أيمن يحيى جناح النصر، لإصابة في مباراة لبنان الودية التي أقيمت في معسكر الدوحة أول أمس الخميس، علما بأنها انتهت لمصلحة الأخضر (1-0).

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب، اختار يحيى في القائمة النهائية للبطولة، المؤلَّفة من 26 لاعبًا، والتي تخوض معسكرًا في الدوحة استعدادًا للبطولة القارية.

وفي حال تأكُّد استبعاد أيمن يحى، سيضطر مانشيني لضم لاعب آخرَ بدلًا منه قبل رفع القائمة إلى الجهات المنظِّمة.