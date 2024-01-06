لماذا نعاقب الملتزمين بالسرعة النظامية بمطبات “المخالفين”؟

على الرغم من أهمية "المطبات" للحد من الحوادث، إلا أنها يمكن -عندما يتم تأسيسها بشكل خاطئ-، أن تكون سبباً في حوادث وأضرار كبيرة بالسيارات.

حادث المطب في جازان

وأثار "مطب صناعي" بمنطقة المضايا بمركز الحكامية في جازان، خلال الساعات الماضية ضجة واسعة، بعد انتشار مقطع فيديو لتضرر سيارات بشكل كبير منه، قبل أن تتم إزالة وتسوية الطريق

والمطبات أوجدت من أجل ردع السائقين غير الملتزمين بالسرعة المحددة، ومن مقلب آخر، يتساءل كثيرون: لماذا على الملتزمين بالسرعة النظامية مشاركة العقوبة مع السائقين المخالفين؟ لماذا تعاقبني لتردع سائقاً آخر؟".

وفتحت الحادثة باب الجدل بشأن الهدف من المطبات وهل هي لمعاقبة المخالفين أم الملتزمن بإرشادات الطرق؟، كما تناول مغردون على منصة "إكس" مسألة التعويض، ومن يتحمل مسؤولية تضرر المركبات.

ورأى رواد على منصة "إكس" أن إزالته تعني التعتراف الضمني بالخطأ، والضرر الناجم عن الخطأ يستحق صاحبه التعويض، مطالبين صاحب السيارة مطالبة الأمانة بالتعويض وتوثيق الحادث.

فيما دعا آخرون لإنشاء "مطبات ذكية"، تكافئ الملتزم بالسرعة وتعاقب المخالِف، والمطب الذكي يكون إلى بجانبه "رادار للسرعة"، يتم تفعيله في حالة تجاوز السرعة المحددة للطريق.

شروط وضع المطبات الاصطناعية في شوارع المملكة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كانت قد أوضحت في منشور سابق، أن المطبات الصناعية تعدّ إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة في الطرق؛ لإلزام قائدي السيارات بضرورة تخفيف السرعة في موقع ما، وذلك لأغراض تتعلق بالسلامة المرورية على الطريق.

ونشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رسائل توعوية؛ للتعريف بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالمطبات الصناعية؛ حيث أكدت أن هناك 5 مبررات حددتها المواصفة القياسية السعودية لوضع المطبات الاصطناعية، تتمثل في وجود حركة مشاة كثيفة تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل وعند انتهاء الطرق.

كما أكدت الشروط التي يجب توافرها عند وضع المطب الصناعي، التي نصّت عليها المواصفات القياسية، وهي أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية، وأن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق، وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول إلى المطب.

واشترطت "المواصفات" ألا تتسبب المطبات الصناعية في أية أضرار على السيارات والركاب إذا ما تم الالتزام بالسرعات المقررة في الطرق.

والمواصفات القياسية حددت الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية؛ حيث أوضحت أن هناك خمسة أنواع للمطبات؛ هي: القصير، والانسيابي، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، وكذلك المطب ذا السطح العلوي المستوى، إضافة إلى التقاطعات المرفوعة.

المطبات الصناعية.. مخالفة جسيمة والعقوبة 10 آلاف ريال

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ10 آلاف ريال. وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة.

كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات بـ3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار. وصنفت الوزارة جميع المخالفات بالجسيمة.

تعويض المتضرر من الحفر أو المشكلات على الطرق

تؤكد وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن الشخص الذي تضررت مركبته بسبب الحفر أو المشكلات على الطرق، يحق له الحصول على تعويض، والإبلاغ عن المشكلات.

وأوضحت الوزارة وفقا للملف الشامل لبلاغات الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنه في حال تضرر المركبة بسبب حفرة على الطريق ومطالبة مالكها بالتعويض، فسيتم التواصل مع المرور في حال كان الطريق داخل المدينة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة فيتم التواصل مع أمن الطرق، ومن ثَمّ يتم الحصول على تقرير للحادثة، وبعد ذلك يتوجه مالك المركبة إلى مركز التقديرات لتقدير تكلفة أضرار المركبة، ثم يتوجه إلى فرع وزارة النقل التابع له الطريق.

وبينت الوزارة أن الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها هي الطرق خارج النطاق العمراني، الطرق الترابية، والطرق الزراعية، فيما لا تقع جميع الطرق تحت مسؤوليتها، مثل الطرق داخل الأحياء السكنية فإنها تتبع البلدية، وبعض الطرق التي تتبع الهيئة الملكية.

وأشارت إلى إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات حول الأعمال الأسفلتية، والعيوب في الأسفلت مثل (الحفر، الهبوط، التشققات، التخددات، الانزلاقات)، مبينة أن البلاغات لا تشمل سفلتة الطرق، بل تقتصر على صيانة سطح الأسفلت ومسح الطرق، في حين يجب التوجه إلى فرع الوزارة في المنطقة المعنية لطلب سفلتة طريق ترابي ثم طلب المعاملة.

خطوات الإبلاغ حال تضرر السيارة بسبب عيوب في الطريق

كشفت وزارة النقل عن 4 خطوات يجب على الشخص اتباعها في حال تضرر مركبته بسبب عيوب في الطريق.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أولا إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.