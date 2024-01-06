الاتحاد يتلقى 3 عروض لجوتا.. بينهم نادي مفاجأة

كشفت بعض التقارير عن مصير جوتا لاعب فريق الاتحاد في يناير الجاري.

وقال الصحفي رودي جاليتي، خبير الانتقالات، عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، إن الاتحاد تلقى 3 عروض حاليًا من أجل التخلي عن لاعبه البرتغالي جواو فيليبي جوتا.

وأشار جاليتي، إلى أن جوتا مطلوب من 3 أندية، أحدهم سعودي ويريد ضمه لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن إدارة العميد ستجلس مع المدرب مارسيلو جاياردو لحسم مصير اللاعب.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في 3 يوليو الماضي التعاقد مع اللاعب البرتغالي قادمًا من سيلتك الإسكتلندي، في صفقة كلفت خزينة العميد قرابة 30 مليون يورو، حيث يمتد عقده مع بطل الدوري السعودي، حتى يونيو 2025.