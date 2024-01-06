القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف تضبط مخالفَين لنظام البيئة

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، مواطنين مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.