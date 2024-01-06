سانتوس البرازيلي ينضم لسباق التعاقد مع حارس الاتحاد

اقترب البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلقى غروهي اهتمامًا كبيرًا من عدد من الأندية البرازيلية، التي ترغب في ضمه خلال الميركاتو الجاري.

ووفقًا لموقع "portal da torcida" البرازيلي، دخل نادي سانتوس في سباق التعاقد مع مارسيلو غروهي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من نادي الاتحاد.

وأوضح أن سانتوس يريد تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل مساعدته للعودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي للمحترفين، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

وكانت تقارير صحفية برازيلية سابقة، قد أشارت إلى وجود رغبة من نادي غيريميو للتعاقد مع غروهي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب غيريميو في إعادة خدمات لاعبه السابق، كما أن فلامنغو يسعى للتعاقد مع اللاعب، ليكون هناك منافسة بين الأندية الثلاثة للحصول على خدمات حارس الاتحاد.