انتظام حاجي وحامد.. تفاصيل اليوم السابع من استعدادات ⁧‫”الأخضر‬⁩” لكأس آسيا‬⁩

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم، السبت، برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.

أجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق "مانشيني" تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة

وقسم المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وانتظم الثنائي طلال حاجي وريان حامد، في معسكر الأخضر صباح اليوم وشاركا في الحصة التدريبية الصباحية.

ويواصل "الأخضر" مساء اليوم السبت برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين عند الخامسة والنصف مساءً.

وكان "الأخضر" قد تغلب على منتخب لبنان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على ملعب نادي الوكرة.

وسجل "فراس البريكان" هدف الأخضر الوحيد في المباراة، وعمد المدير الفني روبرتو مانشيني لعب المباراة بتشكيلتين مختلفتين، كلاً منهما شارك في شوط كامل.