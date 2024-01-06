مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أزور السعودية غدا لمناقشة السلام في المنطقة

أكّد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم السبت، أنّ لا أحد يمكن ينتصر في الصراع الإقليمي، وأنه أبلغ إسرائيل ذلك، مشيرًا إلى أنّه بحث مع المسؤولين اللبنانيين كيفية تطبيق القرار 1701.

وأشار بوريل إلى أنه سيزور المملكة العربية السعودية غدا لمناقشة الخطوات نحو السلام في المنطقة

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله حبيب، إنّه لا يمكن فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية وهي جزء من الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مشدّدًا على أنّ حلّ الدولتين هو الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وبأنّ 90 في المئة من الدول في الأمم المتحدة تؤيد حلّ الدولتين.

كما أكد على ضرورة تجنّب التصعيد وجرّ لبنان إلى الحرب، مشيرًا إلى أنّه بحث مع المسؤولين اللبنانيين كيفية تطبيق القرار 1701.

وجال بوريل على المسؤولين اللبنانيين لمناقشة الوضع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأهميّة تجنّب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل.

ولدى وصوله إلى بيروت، كتب بوريل على حسابه عبر منصة "إكس"، "تسعدني العودة إلى لبنان لإظهار الدعم خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "ستعقد لقاءات مهمة حول تأثير حرب غزة على لبنان والمنطقة، والأولوية هي تجنّب التصعيد الإقليمي