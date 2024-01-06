دراسة: الذكاء الاصطناعي سيدمر البشرية

حذر العديد من خبراء التكنولوجيا من أن الذكاء الاصطناعي يسير على طريق الدمار، وقد حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في الذكاء الاصطناعي فرص التهديد بانقراض الإنسان، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

الاستفتاء أجري على مجموعة من العلماء الدوليين عددهم 2778 خبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، سألهم فريق الدراسة عن مستقبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت النتائج أن خمسة في المائة فقط من المشاركين توقعوا انهيار التكنولوجيا، ولكن كان هناك مخاوف أكبر، حيث قال واحد من كل عشرة باحثين إن هناك احتمالًا بنسبة 25 في المائة لتدمير الذكاء الاصطناعي للجنس البشري.

وأشار الخبراء إلى ثلاثة أسباب رئيسية: إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أدوات قوية، مثل الفيروسات المهندسة، واستخدام حكّام استبداديين للسيطرة على سكانهم، وتفاقم النظم الذكية للانتشار غير المتكافئ للثروة.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تنظيم الذكاء الاصطناعي كوسيلة وحيدة لحماية الإنسان. حيث أوضح الباحثون أنه في حالة عدم تنظيمه، هناك احتمال بنسبة 10 في المائة لتفوق الآلات على البشر في جميع المهام بحلول عام 2027، وزيادة إلى 50 في المائة بحلول عام 2047.

الدراسة استفسرت عن رأي الخبراء حول أربع مهن قد تصبح قابلة للأتمتة الكاملة، وكانت التوقعات تشير إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 50 في المائة لاستحواذ الذكاء الاصطناعي على هذه المهن بحلول عام 2116.

وردًا على هذه الدراسة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للجماعات الإرهابية، محذرة من احتمال زيادة الهجمات الإلكترونية وتسليح الكراهية.

وفي وقت سابق، دعا مئات الخبراء، بينهم رئيس تنفيذي لشركة OpenAI ورئيس تنفيذي لشركة Google DeepMind، إلى تشديد الرقابة والتنظيم على الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة التصدي للمخاطر المحتملة.

وقد شاركت الأمم المتحدة بالفعل تحذيرات من الجماعات الإرهابية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بنوايا خبيثة، قائلة إنها ستصبح أداة أخرى تضاف إلى ترسانتها.

"مع سجل حافل في عالم الجريمة السيبرانية ، [الذكاء الاصطناعي] هي أداة قوية يمكن تصورها لتعزيز أو تسهيل الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، من خلال، على سبيل المثال، توفير طرائق جديدة للهجمات الجسدية بالطائرات بدون طيار أو السيارات ذاتية القيادة، أو زيادة الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية، أو تمكين انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، قالت مديرة الأمم المتحدة أنطونيا ماري دي ميو في تقرير للأمم المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي ساهم فيه الذكاء الاصطناعي في استبدال 37 بالمائة من العمال بالذكاء الاصطناعي في عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن ResumeBuilder.

أصدر مئات الخبراء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind ديميس هاسابيس، بيانا في مايو من العام الماضي، طالبوا فيه بمزيد من الرقابة والتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقال البيان "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر الأخرى على نطاق المجتمع مثل الأوبئة والحرب النووية".

وقال دان هندريكس، المدير التنفيذي لمركز سلامة الذكاء الاصطناعي، في بيان منفصل في ذلك الوقت: "كما هو مذكور في الجملة الأولى من صفحة الموقع، هناك العديد من "المخاطر المهمة والعاجلة من الذكاء الاصطناعي"، وليس فقط خطر الانقراض. على سبيل المثال، والتحيز المنهجي، والمعلومات المضللة، والاستخدام الضار، والهجمات الإلكترونية، والتسليح.

حتى "الأب الروحي الذكاء الاصطناعي"، جيفري هينتون، قال إنه نادم على خلق الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه قال لصحيفة نيويورك تايمز: "إذا لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر قد فعل".

لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير طويل المدى للذكاء الاصطناعي، وأقرت الدراسة بأن "التنبؤ صعب، حتى بالنسبة للخبراء".