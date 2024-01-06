مدير مهرجان “أندية الهواة المسرحية”: فرصة جيدة لشباب المملكة الموهوبين

قال مدير مهرجان "أندية الهواة المسرحية"، علي السعيد، إن الدولة تستهدف من مهرجان أندية الهواة المسرحية إتاحة الفرصة لمجموعة كبيرة من شباب المملكة هواة المسرح حتى يقدموا إبداعاتهم من خلال العروض المشاركة من مختلف مناطق المملكة.

وقد انطلقت النسخة الأولى من المهرجان، برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية، على مسرح جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويمتد حتى الجمعة 12 يناير، في إطار تنافسي، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين، وذلك بحضور نخبة من المسرحيين والفنانين السعوديين.

هيئة المسرح والفنون الأدائية تدشن الدورة الأولى من مهرجان "أندية الهواة المسرحية" مدير المهرجان علي السعيد يوضح آلية المهرجان.#من_السعودية pic.twitter.com/3P2jH8IHrm — قناة السعودية (@saudiatv) January 6, 2024

وأوضح "السعيد"، في مداخلة مع فضائية "السعودية" اليوم السبت، أن ثماني عروض مسرحية تأهلت للمشاركة في هذه النسخة من المهرجان، وذلك من أصل 50 عملًا تمت التصفية بينها عبر لجنة الفرز والتقييم، على مستوى المملكة.

اقرأ أيضًا: البازعي: انطلاق أول أوبرا سعودية وبدء الدراسة في أكاديمية المسرح في أبريل وسبتمبر

وفي السياق، أشار مدير المهرجان إلى ورشتين تدريبيتين تعقدان على هامش المهرجان؛ إحداهما في الكتابة المسرحية يقدمها الدرب عباس الحايك، والأخرى في التمثيل يقدمها المخرج الكبير محمد الجفري، لمدة 3 أيام، بالإضافة إلى محاضرات وندوات لفنون الأداء المسرحي.

واختتم علي السعيد أن الحضور لفعاليات هذه الدورة مجاني، وأن التسجيل متاح عبر منصة الوزارة.