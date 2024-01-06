أستاذ في فسيولوجيا الجهد البدني: الزنجبيل صحي ومفيد في الشتاء والماء أفضل المشروبات

قال الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، إن الزنجبيل من أفضل المشروبات الواجب تناولها في فصل الشتاء، مشيرًا إلى عديد من الفوائد الصحية التي يوفرها للجسد وأدائه.

وأضاف "الأحمدي"، في لقاء مع برنامج "من السعودية"، على فضائية "السعودية" اليوم السبت، أن الزنجبيل رائع جدًا في كل شيء، خاصة في هذه الأجواء الشتوية التي تعيشها المملكة، موضحًا أنه مشروب يساعد في عمليات الهضم، بما يحسن من حركة الطعام داخل المعدة والجهاز الهضمي.

مشروبات صحية في الشتاء

وعن باقي المشروبات الصحية الممكن تناولها في فصل الشتاء، لفت أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، إلى شاي الفواكه، وشاي النعناع الطازج، ومشروب الشيوكلاتة الساخنة، بشرط أن تكون طبيعية، بالإضافة إلى القهوة منزوعة الكافيين، والليمون الساخن، والشاي الأخضر والأسود.

اقرأ أيضًا: لشتاء دافئ.. أشهر 4 مشروبات سعودية تعزز المناعة

ومع ذلك، أكد الدكتور الأحمدي أن لا مشروب أفضل من الماء، مضيفًا أن الماء يدخل في مكونات كل هذه المشروبات سالفة الذكر وهو أفضلها على الإطلاق.

#هل_تعلم | أن الزنجبيل من أفضل المشروبات الصحية في فصل الشتاء؛ بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، لبرنامج "من السعودية" الذي يعرض كل جمعة وسبت الساعة 2:00 ظهرًا على قناة السعودية. ⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 6, 2024

مشروبات صحية مفيدة للقلب

وفي إجابته عن أفضل المشروبات لصحة القلب، قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني إن الحليب النباتي المضاف إليه الكالسيوم من أفضل المشروبات لصحة القلب، وكذلك تناول كوب صغير من عصير الفاكهة أو الخضار الطبيعي بمقدار 125 مللي.

مشروبات لا ينصح بها في الشتاء

إلى ذلك، نصح الدكتور محمد الأحمدي بتجنب بعض المشروبات في فصل الشتاء، وعلى رأسها مشروبات الطاقة والصودا والقهوة عالية الكافيين.