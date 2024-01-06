مشرفة تربوية: تكثيف الدراسة لا يساعد الطفل الذي يعاني صعوبات في التعلم

قالت المشرفة التربوية، بدرية الأسمري، إن تكثيف الدراسة لا يساعد الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم، مشيرةً إلى أضرار نفسية كبيرة نتيجة هذا الضغط الكبير.

وأوضحت "الأسمري"، في لقاء مع برنامج "يا هلا" المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن التكثيف الذي يتعرض له الطفل في بدايات المراحل التعليمية في المدرسة ومن ثم البيت يعرضه لضغط كبير، يؤثر بشكل حاد على تحصيله، ويزيد الأمر تفاقمًا اتهامه بالغباء والفشل، الذي يصل به في النهاية إلى كرهه المدرسة والتعليم.

المشرفة التربوية بدرية الأسمري: يجب عدم تكثيف الدراسة على الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Z2y0iQYoh5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 6, 2024

وقد أشارت "الأسمري" أن معاناة الطفل تظهر في بعض السلوكيات مثل التغيب بشكل متكرر والبكاء في أوقات الذهاب إلى المدرسة مع رفض الدوام بها، وهذه كلها لسبب الضغط النفسي عليه في المدرسة والبيت.