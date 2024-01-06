لماذا تعزف شركات تأجير السيارات عن خدمة كبار السن؟

الوئام - خاص

في الأول من يناير الجاري بدأت الهيئة العامة للنقل في تطبيق نقاط قياس الخدمة على منشآت تأجير السيارات بهدف الوصول إلى تصنيف تلك المنشآت في الأول من يناير 2025 وذلك من خلال قياس بعض المعايير والمؤشرات التي من أبرزها المنشأة والمركبة والمستفيد والشكاوى والمخالفات بهدف رفع مستوى جودة الخدمة في القطاع.

شكوى مستمرة

لكن هناك شكوى مستمرة من عدم رغبة منشآت تأجير السيارات في تقديم خدماتها لكبار السن، هذا الموضوع أثاره عثمان الخويطر، نائب رئيس شركة أرامكو سابقا لشؤون الحفر والتنقيب، على منصة "إكس"، حيث كتب في منشور له: "رغم أنني لست بحاجة إلى استئجار سيارات، أستغرب عزوف أصحاب تأجير المركبات عن تأجيرها لكبار السن!".

وتساءل الخويطر: "هل لديكم دراسات تبرر هذا الإجراء؟ وما هو موقف المسؤولين؟ ثم أن هذا مجال منافسة، فلماذا لا يستغل العقلاء من أصحاب تلك المؤسسات الموقف ويقدمون الخدمة لجميع الأعمار؟".

تغطية التأمين للحوادث

أما عضو جمعية البيئة ومكافحة التصحر عمر العمور فقال: إذا كانت شركات تأجير السيارات تخاف على سياراتها فهي مؤمنة بخدمة التأمين الشامل إلا إذا كان التأمين ضد الغير فهذه مشكلة كبيرة على حسب قوله.

ويعلق حمد الزعبي عبر منصة "إكس"، فيقول: "بعض الشركات لا تؤجر لكبار السن والسبب يرجع إلى شروط شركات التأمين وللأسف من يضيع هذه الشروط من قبل شركات التأمين ليس لديه منطق".

ويضيف: "الكبار يرفقون بالسيارات أكثر من الآخرين ويعتنون بنظافتها ويتحلون بالكثير من الحكمة والصدق كما أن غالبية حوادث السيارات من الشباب ومتوسطي العمر".

وطالب العديد من المواطنين بأن يتاح التأجير لأي شخص دون قيود أو شروط على العمر طالما لديه رخصة قيادة سارية ويلتزم بشروط التعاقد.