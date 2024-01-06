تقنع الدماغ بالشبع المزيف.. علماء يطورون “حبة اهتزازية” لعلاج السمنة

ترسل المعدة، كما هو معروف، إشارات إلى الدماغ بالشعور بالشبع بعد تناول الطعام، لإطلاق هرمونات مثل الأنسولين والببتيد CوPyy وGLP-1، التي تُساعد في الهضم وتحفز الشعور بالامتلاء وتقمع الرغبة في تناول المزيد من الطعام. وهذا بالتفصيل ما عمل عليه علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذين ابتكروا طريقة لمحاكاة هذه الآلية باستخدام حبة اهتزازية، قد تسهم في تقليل الشهية وتساعد في علاج مشكلة السمنة، وفقًا لما نُشر على موقع New Atlas، نقلًا عن دورية Science Advances.

ففي سياق الدراسة الجديدة، جرب علماء المعهد استخدام هذا النظام الجديد لتحفيز الشعور الاصطناعي بالشبع، بهدف مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الأكل ومشاكل الصحة ذات الصلة.

شريا سرينيفاسان، الباحثة الرئيسية في الدراسة تقول: "تساءلنا عما إذا كان بإمكاننا تنشيط مستقبلات التمدد في المعدة بواسطة الاهتزاز، لتكوين إحساس وهمي بالانتفاخ يمكن أن يعدل الهرمونات وأنماط الأكل".

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ومن أجل تحقيق ذلك، طوّر الباحثون حبة "VIBES"، وهي كبسولة قابلة للهضم تحتوي على محرك اهتزازي يعمل ببطارية صغيرة، تُفعّل بمجرد دخولها المعدة. وقد تم اختبارها على حيوانات المختبر، حيث أظهرت نتائج الاختبار تأثيراً إيجابياً في تقليل كمية الطعام المتناولة وتباطؤ اكتساب الوزن.

وأكد جيوفاني ترافيرسو، كبير باحثي الدراسة: "إن التغيير السلوكي هو أمر عميق، ويأتي باستخدام هذا النظام الداخلي بدلًا من العلاج الخارجي"، مشيرًا إلى أن هذا الابتكار يمكنه التغلب على بعض التحديات والتكاليف المتعلقة بالأدوية أو الجراحة الباهظة.