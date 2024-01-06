هيئة تقويم التعليم: انتهاء مدة الاستفادة من اختبار الكفايات للمعلمين

أكدت هيئة تقويم التعليم أنه وفقاً للمادة 14 من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية؛ فقد انتهت مدة الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية.

وبذلك تكون قد انتهت في الأول من شهر يناير الجاري فترة الاستفادة كلياً من جميع اختبارات الكفايات للمعلين في إصدار الرخصة المهنية، ويلزم على من يرغب إصدار الرخصة المهنية اجتياز اختبار الرخصة المهنية التعليمية بنظامه الحالي التربوي العام والتخصصي.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، خلال عام 2024.

وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من العام نفسه. ‏

ويعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.