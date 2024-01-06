مقيم سوري يعفو عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير

أعلن مقيم سوري عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه، وذلك بمجلس أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين.

وخلال استقبال الأمير ‫تركي بن طلال مواطنين ومقيمين بالمجلس العام بالخالدية أعلن المقيم السوري طلال الأحمد عفوه عن المتسبب في قتل ابنه وذلك دون مقابل، بحسب مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة عسير على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقدّم طلال الأحمد شكره للمملكة "بلد الخير والعطاء"، قائلاً: "تركنا الأمور المادية رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب.. إنني أُشهِد الله ثم أشهدكم أنني عفوت لوجه الله تعالى".