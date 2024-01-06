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مختص يكشف طرق الاحتيال في المتاجر الإلكترونية

7 يناير 2024 · < 1 minutes

قال المختص بالتجارة الإلكترونية، إبراهيم زمزمي، إن طرق النصب والاحتيال تختلف وتتطور مع تطور التقنية والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع طرق النصب والاحتيال تتمركز حول المال والبيانات الخاصة بها.

وأضاف "زمزمي"، في مداخلة مع "نشرة التاسعة" عبر فضائية "الإخبارية"، أن البيانات والداتا التي يصل إليها الهاكرز من المستخدمين هي التي تسهل عملية الاستيلاء لاحقًا على أموالهم.

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وتابع أن طرق النصب تتنوع ما بين عروض وصفحات وهمية، كلها تتركز على الهندسة الاجتماعية، بمعنى أن يكون المدخل من باب احتياجات الضحية، استغلالًا لضعف ثقافته التقنية وعاطفته، للوصول إلى حسابه المصرفي، ومن ثم الاستيلاء على أمواله.