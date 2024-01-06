بمشاركة البليهي والمولد.. الأخضر يواصل تدريباته استعدادًا لكأس آسيا

خاض منتخب السعودية اليوم السبت برنامجه التدريبي المسائي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة 31 ديسمبر - 11 يناير، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

ويستعد الأخضر بشكل قوي من أجل المشاركة في كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر .

وسيواجه الأخضر وديته الثانية أمام منتخب فلسطين بعد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الوكرة القطري، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفرض مانشيني في الفترة المسائية تمارين متنوعة بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة قبل أن يجري تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد آخر، انتظم الثنائي طلال حاجي، ريان حامد في معسكر الأخضر صباح اليوم وشاركا في الحصتين التدريبيتين.

كما شارك الثنائي علي البليهي، عيد المولد في الحصتين التدريبيتين بعد اكتمال جاهزيتهما.

ويواصل منتخب السعودية برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يقع في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.