أمريكا تحظر تحليق 171 طائرة “بعد حادث خطير”

بعد حادث انفجار نافذة طائرة بوينغ 737 ماكس 9 في ولاية أوريغون، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية جميع شركات الطيران العاملة في الولايات المتحدة بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الفحص ستستغرق ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة، وأنها ستشمل فحص الهيكل الخارجي للطائرة بحثًا عن أي عيوب أو تشققات.

وهذه أحدث واقعة تتعلق بالطائرة بوينغ 737 ماكس 9، والتي توقفت عن التحليق لمدة عامين تقريبًا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.

ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار النافذة في طائرة خطوط ألاسكا الجوية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

بدوره، قال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، إن أسطول الشركة المكون من 65 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 سيظل متوقفًا عن العمل حتى يتم الانتهاء من عمليات الصيانة والفحوصات الاحترازية.

وأضاف أن عمليات الفحص ستستغرق عدة أيام، وأنه من المتوقع الانتهاء منها في "الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت الشركة، يوم السبت، أنها أكملت أكثر من ربع عمليات الفحص دون العثور على أي مشكلات.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "فلايت رادار 24 " لتتبع الطائرات بأن عدة طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لا تزال تحلق في أنحاء العالم.

وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه سيرسل فريقًا من الخبراء إلى موقع حادث طائرة خطوط ألاسكا الجوية لبدء التحقيق في الواقعة.

وقالت شركة بوينغ إنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات حول الحادث، وأنها على اتصال مع شركة الطيران.