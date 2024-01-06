علي الدويان: فيلم “ناقة” سابق عصره ومدرسة مختلفة في الإخراج والسيناريو

قال الممثل علي الدويان إن المشاهد البسيط لم يفهم فيلم "ناقة"، لأنه مدرسة مختلفة في السيناريو والإخراج، إلا أنه يبقى فيلمًا سابقًا لعصره.

وأضاف الدويان، في لقاء عبر فضائية "الإخبارية" مساء السبت، أن بعض النقاد يرون أن فيلم "الناقة" لن تُفهم رسالته إلا بعد سنوات، حينما تتعمق السينما في ثقافة المشاهد السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم يتجاوز بدايات السينما السعودية التي نشهدها الآن.

تدور أحداث فيلم "ناقة" من تأليف وإخراج مشعل الجاسر حول فتاة شابة تتقطع بها السبل عقب حضورها حفلًا سريًا، وتجد نفسها مجبرة على مواجهة ناقة هائجة، وما هو أسوأ منها، حتى تتمكن من العودة، وتتوالى الأحداث.