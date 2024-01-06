تقارير: 3 أسباب تجعل هندرسون يرغب في الرحيل عن الاتفاق

يفكر جوردان هندرسون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، في الرحيل عن دوري روشن السعودي، والعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فأن هندرسون يرغب في العودة مرة آخرى للدوري الإنجليزي، لعدة أسباب وهي ضعف مستوى فريقه في الدوري السعودي، والانتقادات التي تلقاها اللاعب من الجمهور الإنجليزي في خطوة انتقاله لدوري روشن.

وأوضحت الصحيفة أن هندرسون يواجه صعوبة في عدم تكيفه على نمط الحياة حيث يعاني من الحرارة والرطوبة في ظروف اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هندرسون سيفكر في الرحيل بجدية حال تلقيه عروض من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأيضًا يفكر اللاعب في تخفيض راتبه بشكل كبير.

جدير بالذكر أن هندرسون انضم لنادي الاتفاق السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض 17 مباراة مع فريقه.

جدير بالذكر أن الاتفاق يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما خسر 7 مواجهات.