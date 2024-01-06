عجائب الجزيرة العربية.. افتتاح معرض “العلا” في العاصمة الصينية بكين

أقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا معرضًا في العاصمة الصينية بكين بعنوان "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية"، وذلك في القصر الإمبراطوري، بحضور شخصيات رسمية وثقافية من السعودية والصين.

حضر حفل الافتتاح سفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن الحربي وممثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن الطريري، بالإضافة إلى مسؤولين صينيين وسفراء من دول أخرى.

يأتي المعرض، الذي يستمر حتى 22 مارس المقبل، كجزء من التعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

يعرض المعرض جوانب فريدة من تاريخ العلا ويشمل معالم بارزة مثل تماثيل دادان والمقابر المنحوتة في الجبال الحجرية في الحجر. ويضم أكثر من 235 قطعة أثرية، بما في ذلك 50 قطعة تعرض لأول مرة.

يقام المعرض في القصر الإمبراطوري المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويتيح للزوار فهم الإرث الثقافي والتاريخي للعلا، ويعزز رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.