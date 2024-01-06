معاذ فيقهي: مسألة عودتي للهلال مرتبطة بإدارة الأزرق

أكد معاذ فقيهي لاعب فريق نادي التعاون، بأنه راضي بتواجده في النادي، ومسألة عودته للهلال من عدمها مرتبطة بإدارة الهلال.

وكان معاذ فقيهي انضم لنادي التعاون في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعاراة من نادي الهلال.

وقال معاذ فقيهي لاعب التعاون في تصريحات لقناة "ssc": "أنا راضي ومرتاح بتواجدي في نادي التعاون، وأطمح للأفضل، وأي لاعب يفضل أن يلعب بشكل أساسي في أي نادي".

وتابع: "ولكن نادي الهلال هو نادي كبير وأي لاعب يتمني أن يلعب في صفوفه، وعودتي للأزرق من عدمها هو أمر يرجع لإدارة الهلال".

وأختتم: "هناك شئ يُفرح وهو تواجد لاعبين كبار في الدوري السعودي مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني ورياض محرز، وهو شعور مميز أنني لاعب في عمر صغير احتك بمثل هؤلاء النجوم، وهذا شئ يعطي خبرة للسنوات القادمة".

جدير بالذكر أن التعاون يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، حصيلة 19 مباراة، حيث انتصر في 10 مواجهات، وتعادل 4 مرات، وخسر في 5 لقاءات.