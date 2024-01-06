ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد ياسر الشهراني من قائمة الأخضر

كشف الناقد الرياضي عبد الله الحنيان عن سبب استبعاد ياسر الشهراني لاعب الهلال من قائمة منتخب السعودية، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

وتنطلق منافسات كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

ونشر الناقد الرياضي عبر حسابه على منصة "إكس" أن استبعاد ياسر الشهراني من قائمة المنتخب السعودي جاء بسبب الإصابة ولم يكن بسبب فني".

وتابع: "يعاني من إصابة عضلية، وبعد الاطلاع على نتائج فحوصاته من قبل الجهاز الطبي في منتخبنا، تم إقرار عدم استدعائه".

وكان منتخب السعودية نجح في الفوز على لبنان بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان، في المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضي.

ويستعد الأخضر لمواجهة فلسطين وديًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير، فيما سيواجه هونغ كونغ يوم الأربعاء المقبل 10 يناير.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية سيفتتح مشواره بكأس آسيا 2023، يوم 16 يناير بمواجهة عُمان.