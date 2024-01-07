الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من السعودية.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.