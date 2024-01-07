طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، اليوم الاثنين.

وذكرت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن المزاد يستمر حتى الاثنين الموافق 8 يناير الاجري، إذ تمكن المنصة الراغبين في المشاركة بالمزاد من الاستفادة منه دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني، عبر دخول المستفيد إلى منصة أبشر، واختيار أيقونات "خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني" على الترتيب.