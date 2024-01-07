آلاف المشردين جراء حريق بمخيم للاجئي الروهينجا في بنجلاديش

اندلع حريق في مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش، وتسبب في تشريد 2500 شخص على الأقل.

وقال مسؤولون بنجلاديشيون، إن الحريق جعل 2500 شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى حتى اللحظة.

بدوره، ذكر رجل الشرطة محمد إقبال، أن الحريق -الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات لإخماده- التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "إن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار 5"، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

يذكر أن نحو 750 ألف شخص عبروا الحدود بعد أن شنت ميانمار هجومًا عسكريًا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.