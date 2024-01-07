120 جهة حكومية وخاصة تشارك في مبادرة لدمج الطلبة في سوق العمل

أعلنت جامعة أم القرى، عن مشاركة 120 جهة حكومية وخاصة في فعاليات مبادرة التدريب التعاوني التي تقدمها لجامعة وتتضمن 96 برنامجًا مختلفًا بهدف دمج الطلبة في سوق العمل، من خلال التدريب التعاوني لفترة 6 أشهر.

وتتضمن المبادرة التدريب التعاوني في جميع التخصصات الأكاديمية، بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، من أجل تنمية مهارات الطلبة وتحسين تجربتهم، ورفع مستوى أدائهم العملي من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، وزيادة مجال الحصول على فرص عمل مناسبة للطلبة بعد تخرجهم.

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وتعد المبادرة إحدى مبادرات مسار التعلم والتعليم في استراتيجية جامعة أم القرى 2027، والمتماشية مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.