24% نمو في السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية في الربع الرابع من 2023

أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الرابع من العام 2023، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.

وتظهر النشرة إصدار 37,481 سجل تجاري في قطاع التجارة الإلكترونية خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 24% عن الربع المماثل للعام 2022م.

وكشفت النشرة عن أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، حيث تصدرت الرياض بـ 15074 سجلاً، وفي مكة المكرمة أصدر 9529 سجلاً، و6011 في الشرقية، و1839 بالمدينة المنورة، ثم القصيم 1259.

ويُعَد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية