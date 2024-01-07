290 حديقة جاهزة بالعاصمة المقدسة لاستقبال المتنزهين بالإجازة المدرسية

أكملت أمانة العاصمة المقدسة جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المتنزهين والمرتادين خلال الإجازة الدراسية، وذلك تزامناً مع ما تشهده العاصمة المقدسة من أجواء ربيعية معتدلة.

وشكلت الأمانة عددًا من الفرق المكونة من الفنيين والمتخصصين والعمالة المدربة لمتابعة أوضاع الحدائق كافة، والمتنزهات العامة، والساحات وممرات المشاة خلال فترة الإجازة، مؤكدة بأنها اعتمدت خططاً وبرامج شاملة لتحسينها بما يتواكب مع التطور العمراني والسكاني، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عددٍ الحدائق والخدمات التي تقدم فيها، حيث تستقبل العاصمة المقدسة أعدادًا كبيرة من الزوار في كل عام، كما تضم المرافق مسارات رياضية وملاعب ومسطحات خضراء وألعابًا للأطفال، وأماكن شاسعة للجلوس، مخدومة بأماكن لإقامة الأنشطة والفعاليات، وذلك عبر العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعةٍ تجمع ما بين الترفيه والرياضة.

ونوهت الأمانة بأن جميع الحدائق والمتنزهات بمكة المكرمة لديها الجاهزية والاستعداد من صيانة، ونظافة، وإنارة، وتهيأة جميع المرافق، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة، مبينة حرصها على توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق من جميع النواحي، حيث عملت على تجهيز ما يزيد عن (290) حديقة عامة بكامل محتوياتها ومكونتها، والتي تجازوت إجمالي مساحتها أكثر من (3) ملايين متر مربع، إضافة إلى صيانة (11) ممر مشاة، و(155) ملعبًا متنوعًا، و(3) أندية رياضية، و(9) ساحات بلدية.

وقامت الأمانة بإعادة تأهيل وتطوير (12) حديقة، وتركيب (46) لعبة أطفال متنوعة، وزراعة (60359) من الأشجار والشجيرات، وأكثر من (800) ألف زهرة منوعة، وتركيب (63) جهازًا رياضيًا مختلف الاستخدامات في ممرات المشاة، مؤكدة على الصعيد ذاته الحرص على الارتقاء بالحدائق العامة والمسطحات الخضراء لدورها الكبير في توفير بيئة صحية ملائمة، وذلك من خلال وضع برامج عمل مستمرّة تضمّن الإسهام الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة، وإيجاد المزيد من المتنفسات الطبيعية، وتعكس مدى التزامها بالمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة.