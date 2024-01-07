مصادر خاصة للوئام: الاتحاد يحسم موقفه من ضم محمد الشناوي

حسمت مصادر داخل نادي الاتحاد الموقف بشأن التعاقد مع محمد الشناوي خارس مرمى فريق الأهلي المصري.

وأكدت المصادر أن الشناوي خارج حسابات الاتحاد في الفترة الحالية ولن يتم التعاقد معه.

وارتبط إسم الشناوي في الفترة الأخيرة بالانضمام للاتحاد.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تفاصيل المعسكر والتي توضح بأن الفريق سيعود للتدريبات يوم 12 يناير، وسيتواجه إلى دبي يوم 14 يناير الجاري، ويستمر المعسكر لمدة 17 يومًا.

وأكد النادي بأن الفريق سيخوض مواجهتين ودتين الأولى يوم 24 يناير والتي لم يحدد منافسه بها، والثانية أمام شباب أهلي يوم 28 لذات الشهر، كما سيعود فريق الاتحاد إلى جدة يوم 30 يناير.