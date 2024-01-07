الطائرة الإغاثية السعودية الـ38 تصل إلى العريش تمهيدًا لدخولها إلى أهالي غزة

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الأحد، تمهيدًا لدخولها إلى أهالي غزة.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.