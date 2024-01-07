الصحة: شهادة التطعيمات الإلكترونية تحفظ جرعات اللقاحات للمستفيدين

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن شهادة التطعيمات الإلكترونية تعمل على حفظ وتتبع جرعات اللقاحات للمستفيدين، ما يسهِّل استفادتهم من الخدمات الصحية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا) أن سجل التطعيمات الوطني يسهم في مكافحة الأمراض وتحسين صحة المجتمع، من خلال تسجيل وتتبع اللقاحات بدقة، وإمكانية وصول المراجعين إلى المعلومات الصحية، والحصول على العديد من الخدمات المقدمة.

ويتيح السجل كذلك للممارسين الصحيين الوصول السريع لسجلات المرضى وتسهيل التواصل مع جميع مقدمي الرعاية.

وتخطى عدد الجرعات المسجلة 126 مليون جرعة لقاح شملت 97% من إجمالي السكان المسجلين، منها 45% تطعيمات للأطفال.