استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف إسرائيلى استهدف صحفيين في خان يونس

استشهد حمزة الدحدوح نجل الصحفي والمراسل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في خان يونس.

وأفاد موقع "بي بي سي عربي" باستشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح الذي استشهد عدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي سابق استهدف قطاع غزة.

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بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له اليوم الأحد، أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 109 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.