“الأخضر” يواصل استعداداته في سيلين

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صباح اليوم الأحد برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر.

بأتي ذلك ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر .

وقسم المدير الفني روبرتو مانشيني، الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية

وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويواصل "الأخضر" مساء اليوم الأحد برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين عند الرابعة والنصف مساءً.

ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الثانية في المرحلة الحالية أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي الوكرة القطري، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.